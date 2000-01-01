في حادثة مأساوية وصادمة، توفي ممثل كوميدي هندي، على خشبة المسرح، أثناء تقديم أحد عروضه الهزلية التي اشتهر بها في مدينة دبي، حيث توقف قلبه فجأة وسط ضحكات الجمهور، وظن الحاضرين أن ذلك جزء من العرض، قبل أن يدركوا الحقيقة الصادمة بعد دقائق.



وصدم جمهور الفنان الهندي الصاعد مانجوناث نايدو، في مسرح مدينة دبي، الذي ظن في البداية أن سقوط الممثل كان مجرد مزحة وجزء من أحداث العرض المسرحي الذي كان يؤديه، إلا أن الممثل لم يتحرك على مدار 3 دقائق، ما جعل زملاءه يسرعون للاطمئنان عليه.



-الكوميدي البريطاني إيان كونوجيتو



حادثة نايدو، ليست الأولى من نوعها، حيث توفي الفنان الكوميدي البريطاني إيان كونوجيتو، في 13 أبريل الماضي، عقب إصابته بأزمة قلبية، مماثلة وسط ضحكات الجمهور، الذي ظن أن لحظات انهياره على كرسيه فوق خشبة المسرح، كانت فقرة مضحكة بينما كان يعاني من نوبةٍ قلبيةٍ شديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



وخلال معاناته من الأزمة القلبية كان المشاهدون يراقبونه ويضحكون لمدة 5 دقائق، مؤكدين أن ما دفعهم للاعتقاد بأنه يتظاهر دون تردد، هو أن الكوميدي كان يمزح بشأن إصابته بها قبل 10 دقائق فقط من وفاته.



وبعد مرور عدة دقائق دون حركة، اقترب أحد العمال من المسرح، ليدرك ما حدث للممثل، قبل أن يستدعى سيارة إسعاف ويطلب من الجمهور مغادرة المسرح، بينما يحاول إنعاشه.



-المطربة الروسية فانيا خليلوفا



وفي 23 يناير 2019، أعلنت وسائل الإعلام الروسية، عن وفاة مطربة شهيرة، بعد سقوطها بشكل مفاجئ على خشبة المسرح خلال غنائها.



وفارقت رئيسة فرقة التتار الموسيقية، المطربة فانيا خليلوفا، الحياة في المستشفى، التي نقلت إليها بعد سقوطها فوق المسرح، بحسب فيديو تداوله ناشطون.



وسقطت خليلوفا البالغة من العمر 54 عاما، بشكل مفاجئ على وجهها، خلال عرضها الغنائي في قصر فوسخود للثقافة، في مدينة أوليانوفسك، الواقعة على نهري الفولجا وسفياجي، على بعد نحو 900 كم عن العاصمة موسكو.





-الفنان المغربي مصطفى بغداد



في يونيو عام 2012، شارك الفنان المغربي مصطفى بغداد، بصفته أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين، في حفل فني ضمن مهرجان الأغنية الوطنية المغربية، وأثناء إلقاؤه كلمة الافتتاح، سقط على ركبتيه أمام الجميع، وسط اعتقاد الحضور بأنه مجرد هبوط أو دوار أصاب الفنان الراحل، إلا أنه لفظ ألفاظه الأخيرة على خشبة المسرح، راحلًا عن عالمنا فجأة.





-الفنان السعودي طلال مداح



في يوم 11 أغسطس 2000، وخلال إحياءه إحدى الحفلات على مسرح «المفتاحة» بالسعودية، سقط الفنان السعودي طلال مداح الذي يعد من أشهر مطربي وملحني الخليج، من كرسيه، قبل أن يبدأ وصلته الغنائية، ورحل الفنان الشهير عن عالمنا عن عمر يناهز 60 عامًا.





-الممثل المصري إبراهيم عبدالرازق



لقى الفنان المصري ابراهيم عبدالرازق نفس المصير في 29 يناير 1987، أثناء تأديته لآخر أدواره في مسرحية «كعبلون» أمام الممثل المصري سعيد الصالح، الأمر الذي أصاب الجمهور بصدمة بالغة، بعد اعتقادهم أنه وقع مغشيًا عليه، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد إصابته بأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما.



-الفنان المصري محمود المليجي



في حوار سابق له، صرح المخرج هاني لاشين عن اللحظات الأخيرة للفنان محمود المليجي، الذي توفي خلال تمثيل أخر مشهد له في فيلم "أيوب"، بحضور الفنان عمر الشريف، في 6 يونيو 1983.



وكان المليجي يتحدث إلى الشريف قائلًا: " الحياة دي غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر"، وقام بخفض رأسه مدعيًا النوم على الكرسي، وبدا كأنه مستغرق في نومه، وسط ضحكات الحاضرين بأدائه، ظنًا منهم أنه يتابع التمثيل، قبل أن يكتشفوا أنه توفى.





-الفنان اللبناني نصري شمس الدين



اشتهر الفنان اللبناني نصري شمس الدين، بأداء الأغاني الفلكلورية مع الفنانة الكبيرة فيروز، وظهر في أغلب مسرحيات الأخوين رحباني، واشتهر بزيه اللبناني الأصلي والطربوش، وفي 18 مارس 1983، سقط الفنان الكبير، خلال غنائه على المسرح، راحلًا عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عام.