 كبار المسئولين الروس يبعثون برقيات تهنئة لمصر بمناسبة ثورة يوليو - بوابة الشروق
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كبار المسئولين الروس يبعثون برقيات تهنئة لمصر بمناسبة ثورة يوليو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:10 ص

بعث كل من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، وفالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية، وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، برقيات التهاني إلى نظرائهم المصريين بمناسبة احتفال مصر بذكري 68 لثورة يوليو عام 1952.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة -اليوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن كبار المسئولين الروس أعربوا في برقياتهم عن الارتياح إلى المستوى الحالي لتنمية التعاون الاستراتيجي الروسي المصري، موضحا أنهم يأملوا في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي حول المجموعة الواسعة من القضايا لصالح شعوب البلدين، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن السفارة تشارك في هذه التهاني وتتمنى التوفيق والازدهار للشعب المصري الصديق.


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