 ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 203 آلاف و368 حالة - بوابة الشروق
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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 203 آلاف و368 حالة

برلين - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:30 ص


أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 203 آلاف و368 حالة، وذلك عقب تسجيل 569 حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الخميس، عن المعهد قوله إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9 آلاف و101 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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