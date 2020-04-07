عرضت فضائية "العربية"، لقطات أظهرت حجم الأضرار البالغة التي تعرضت لها تركيا من جرّاء موجة فيضانات عاتية.

وأظهرت اللقطات، كميات مهولة من المياه وقد أغرقت الشوارع، شوهدت سيارة نقل وهي بالكاد تختفي تحت سطح المياه، كما رُصد عدد من المباني السكانية، وقد وصلت المياه إلى مستوى كبير منها.

وكانت المقاطعات الشمالية الشرقية من تركيا الواقعة على ساحل البحر الأسود قد شهدت خلال الساعات الماضية، فيضانات كبيرة.

وأفادت تقارير تلفزيونية، بأن خسائر ضخمة تعرضت لها أنقرة في ثلاث ولايات من جراء الفيضانات، فيما كانت السلطات قد أجلت مئات الأشخاص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة أرتفين بشمال شرقي تركيا.

وقبل نحو أسبوع، لقي ستة أشخاص فيما فقد آخران بسبب فيضانات ضربت ولاية ريزا.

كما تسببت الأحوال الجوية السيئة في غرق سفينة مهاجرين غير شرعيين جنوب غرب منطقة كاش وقرب إحدى الجزر اليونانية في المتوسط، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.