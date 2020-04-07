وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند والكويت الشهر الجاري

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الهند والكويت في الفترة بين 26 حتى 29 يوليو الجاري، "ليعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكاتنا وتأكيد التعاون بشأن أولوياتنا المشتركة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن سيجتمع مع وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم 28 يوليو في نيودلهي، وذلك لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون المستمر في جهود الاستجابة لوباء كوفيد-19 والمشاركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومصالح الأمن الإقليمي المشتركة والقيم الديمقراطية المشتركة ومعالجة أزمة المناخ.

كما يسافر الوزير بلينكن إلى مدينة الكويت يوم 28 يوليو ويلتقي بكبار المسؤولين الكويتيين لمواصلة المناقشات حول القضايا الثنائية الرئيسية التي "تؤكد على أهمية علاقاتنا الدبلوماسية على مدى 60 عاما"، وفق البيان.



