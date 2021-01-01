المقاصة يسعى لتسويق مهاجمه الأجنبي توفيرا للنفقات

يحاول مسؤولو نادي مصر المقاصة تسويق الإثيوبي شميلس بيكلي، وبيع المدة المتبقية في عقده بنهاية الموسم الحالي، من خلال بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما أن هناك رغبة أيضًا من اللاعب في الرحيل.

ويتبقى موسم في عقد بيكلي مع المقاصة ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، لذا ترغب إدارة المقاصة في تسويقه وبيع المدة المتبقية في عقده، لاسيما أن اللاعب يرغب في الرحيل لوجود مستحقات متأخرة له لدى إدارة النادي الفيومي لم يحصل عليها حتى الآن.

ويتمسك الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل ببقاء فارس طارق لاعب الفريق الفيومي والمعار من الأهلي في الموسم المقبل، حيث تنوى إدارة المقاصة التفاوض مع الأهلي من أجل تجديد إعارته في الموسم المقبل.