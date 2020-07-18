أعلن مسرح «كايرو شو» المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للفنان الكبير يحي الفخراني، عن انطلاق عروض المسرحية في القاهرة، يوم 26 أغسطس القادم، أما عروض الإسكندرية فسيتم افتتاحها بمنتصف أغسطس.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، من إخراج مجدي الهواري، وانتاج «كايرو شو»، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، و يشارك في بطولتها سما إبراهيم، وناصر سيف، وحسن العدل، واسماعيل فرغلي، ورضا ادريس، ولبني ونس، وعلاء قوقه، وقام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

وتدور أحداث المسرحية في أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.