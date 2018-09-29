يقام عزاء الدكتور أحمد علي مرسي رائد الأدب الشعبي في مصر، اليوم السبت، وذلك بالقاعة الكبرى بمسجد الشرطة بمحور ٢٦ يوليو مدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ العزاء عقب صلاة المغرب.



ويعد الدكتور أحمد مرسي، أبرز رواد الأدب الشعبي والفلكلور المصري، وكان يعمل أستاذا بكلية الآداب جامعة القاهرة، وشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق القومية.



وولد أحمد مرسى في 1 يناير 1944، بكفر الشيخ، حصل على ليسانس اللغة العربية، وكلية الآداب، جوامعة القاهرة، عام 1963، والماجستير في الآداب قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1966م، وحصل على الدكتوراه فى الآداب مع مرتبة الشرف "أدب شعبي" قسم اللغة العربية، وكلية الآداب، وجامعة القاهرة، ويعد أبرز الأكاديمين في مجال التراث والفلكلور الشعبي وقدم إسهامات تمثل علامات فارقة في الثقافة المصرية، وساهم في توثيق العديد من الملفات المصرية لدي اليونسكو.



وعين معيدا بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1963، ومدرسا بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1970، وأستاذا مساعدا للغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1975، وأستاذ اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1981، ثم رئيس قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، من عام 93 وحتى 1994، وعميد كلية الآداب، جامعة بنى سويف من عام 1985 حتى 1987 (ندبا)، وعميد المعهد العالى للفنون الشعبية من عام 1981 حتى 1987 (ندبا).



وعمل فى الجامعات الأجنبية ومنها جامعة هارفادر، وكامبردج، والولايات المتحدة الأمريكية عامي 1975، 1976، وجامعة بنسلفانيا، فيلادلفيا، الولايات المتحدة، عام 1978، وجامعة تكساس أومتن، الولايات المتحدة، عام 1983، وجامعة الكويت، الكويت، عام 1985، وجامعة الكومبلتنسى، مدريد، إسبانيا، عام 1988، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، الإمارات العربية المتحدة، عام 1994، وأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الطلبة.



وعُين مستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية ومدير البعثة التعليمية بروما بإيطاليا عام 1979، ومستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية ومدير البعثة التعليمية ومدير المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد، إسبانيا.



وقدم العديد من المؤلفات منها: "الأغنية الشعبية: دراسة ميدانية فى منطقه البرلس، عام 1966، المأثورات الشعبية الأدبية: دراسة ميدانية فى منطقة الفيوم، عام 1969، دراسات فى الفولكلور (مع أخرين)، عام 1971، الأغنية الشعبية، عام 1971، مقدمة فى الفولكلور، عام 1975، الفولكلور والإسرائيليات، عام 1976، الأغنية الشعبية: مدخل الى دراستها، عام 1982، المأثورات الشفاهية (ترجمة)، عام 1982، الأدب الشعبي وفنونه، عام 1985، عالم نجيب محفوظ (بالإسبانية) مع آخرين، مدريد، عام 1989".



وحصد العديد من الجوائز والأوسمة من بينها/ "جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1985، نوط الامتياز مصر، عام 1991، وسام الاستحقاق المدنى إسبانيا، عام 1992، وسام الفنون الجميلة إسبانيا، عام 1993، جائزة الدولة للتفوق فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999، جائزة جامعة القاهرة التقديرية (جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي)، عام 2006، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2006".