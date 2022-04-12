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شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في مشاركة المنتج عصام إمام شقيق الزعيم في الإحتفال بزفاف كريمته "فرح" على رجل الأعمال محمود عبد النبي وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، وذلك بدون حضور الزعيم عادل إمام.

حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف أبرزهم: " يسرا، المخرج رامي إمام، لبلبة، هاني رمزي، فيفي عبده، حمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس العالمي هاني البحيري.

أحيت أولى فقرات الحفل الراقصة الاستعراضية دينا بينما قدم الفقرات الغنائية الكثير من المطربين.

ويتوافد عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير لمشاركة المنتج الكبير عصام إمام الإحتفال بزفاف كريمته "فرح" وسط اجواء مليئة بالفرح والسعادة.