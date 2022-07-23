طارق حامد يحتفل مع لاعبي الزمالك بكأس مصر

حرص طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على الاحتفال بلقب كأس مصر الذي توج به الفريق الأبيض أمام الأهلي الخميس الماضي، من داخل غرفة ملابس اللاعبين.

وارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى الدوري السعودي وذلك بعد انهاء عقده مع الفريق الأبيض بشكل رسمي.

والتقط لاعبو الزمالك صورة تذكارية مع طارق حامد، وحمل محمود عبد الرزاق شيكابالا قميص اللاعب وأمامهم كأس مصر.

ويدخل فريق الزمالك الليلة معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولى.