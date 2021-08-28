إعلام إسرائيلي: نتنياهو يؤجل زيارته إلى تركيا وقبرص بعد عملية لزراعة منظم لضربات القلب

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيؤجل زيارته إلى تركيا وقبرص، بعد عملية لزراعة منظم لضربات القلب، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب.



وأضاف نتنياهو: «قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل.. أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي».



وأُدخل نتنياهو المستشفى الأسبوع الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية.



ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن البروفيسور محمود سليمان، رئيس وحدة اضطراب كهرباء القلب في مستشفى رمبام، الفحوص التي خضع لها نتنياهو بعد دخوله مستشفى شيبا قرب تل أبيب.



وقال سليمان إن نتنياهو خضع لاختبار «الفيزيولوجيا الكهربية» لاختبار نظام التوصيل للقلب.



وذكر بيان لمستشفى شيبا أن الفحوص الطبية الإضافية، تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة اضطرابات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في «صحة كاملة».