ماليزيا تلغي مهرجانا موسيقيا بعد قبلات بين عضوين بفريق بريطاني على المسرح

ألغت ماليزيا مهرجانا موسيقيا في كوالالمبور بعدما قام عضوان بفريق "ذا 1975" البريطاني الغنائي بتقبيل بعضهم على المسرح.



وأعلن وزير الاتصالات فهمي فاضل إلغاء المهرجان في تغريدة اليوم السبت، بعدما قام المغني الرئيسي ماتي هيلي وعازف الجيتال روس ماكدونالد بتقبيل بعضهما في أداء أمس الجمعة.



وكان الفريق هو المؤدي الرئيسي في مهرجان جود فايبس ومدته ثلاثة أيام، في العاصمة الماليزية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



يشار إلى أن العلاقات والزيجات المثلية محظورة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.



وقالت وكالة الأنباء الماليزية برناما إن هيلي شوهد أيضا وهو يؤدي بينما كان يحمل قنينة كحول وانتقد قوانين البلاد المناهضة لمجتمع السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.



وانتقد الوزير "التصرفات والتصريحات الوقحة للغاية" من جانب الفرقة، وقال إن موقف الحكومة واضح تماما تجاه مثل تلك الأفعال. وكتب "نحن لا نتهاون مع أي طرف يتحدى القوانين الماليزية أو يستهين بها أو ينتهكها".