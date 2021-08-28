مسئولون: قتيل و18 مصابا في هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكراني

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن روسيا نفذت موجة جديدة من الهجمات أثناء الليل على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 من بينهم أربعة أطفال، فضلا عن تضرر بنية تحتية سكنية ودينية.

وكتب حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر على تطبيق "تليجرام": "أوديسا: هجوم ليلي آخر للوحوش. مع الأسف، قُتل مدني"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كيبر أن المعلومات الأولية تظهر أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى للعلاج منهم ثلاثة أطفال.

وظلت روسيا تقصف أوديسا وغيره من منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية يوميا تقريبا على مدى الأسبوع الماضي، بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة، ويسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

من جانبها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية على "تليجرام" أن روسيا نفذت هجوما بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة، وصواريخ كروز من طراز "كاليبر" على أوديسا بعد منتصف الليل. ولم يعرف نطاق الهجوم حتى الآن.

وأفادت وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" للأنباء بأن أكبر كنيسة كاثوليكية في المدينة، كاتدرائية سباسو بريوبراجنسكي، التي شيدت في عام 1809، تضررت بشدة جراء الهجمات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حطاما داخل مبنى مظلم يبدو مثل الكنيسة شب فيه حريق.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من المقطع المصور أو الأنباء بخصوص الأضرار المحتملة. ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجمات.

ووصفت موسكو الهجمات بأنها انتقام ردا على هجوم أوكراني على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.