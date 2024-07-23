الرئيس الإيراني يبدي استعداد طهران للحوار في القضايا كافة

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، استعداد طهران للحوار في القضايا كافة؛ من أجل إحقاق حقوق الشعب الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء، أعرب بزشكيان، عن أمله في تحسن مستوى العلاقات والتعاون بين الجانبين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وثمن العلاقات الدبلوماسية والودية الإيرانية-اليابانية، التي يرجع تاريخها إلى 95 عاما، مشيرًا إلى أن تطوير العلاقات مع الدول الآسيوية، بما فيها اليابان، هو أحد أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال توسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن بلاده تسعى دائما إلى إرساء وترسيخ الهدوء والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم،

وفيما يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، أشار إلى أن أمريكا هي التي انسحبت أولا من هذه الخطة ثم فرضت أشد العقوبات على الشعب الإيراني.

وأضاف: «بالمقابل كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما ومازالت مستعدة لأي حوار في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب لإحقاق حقوق الشعب الإيراني».

وتطرق بالحديث إلى «هجمات الكيان الصهيوني على غزة، التي تعد مثالا واضحا على الجريمة والإبادة الجماعية، ومستمرة منذ أكثر من 280 يوما».

وعبّر عن أمله في أن تبذل اليابان، باعتبارها عضوا دوريا في مجلس الأمن وكذلك مجموعة الدول السبع الكبرى، المزيد من الجهود للضغط على هذا الكيان ومؤيديه من أجل وقف الهجمات على غزة.