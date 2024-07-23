وزير الخارجية الأوكراني يبحث في الصين إحلال سلام عادل ودائم

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لدى وصوله إلى بكين، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستساعد في "إحلال سلام عادل ودائم" بين موسكو وكييف.

وقال في مقطع مصور نشره عبر موقع فيسبوك: "ستكون هناك مسألة واحدة في مركز الاهتمام هي السلام في أوكرانيا".

وهذه أول زيارة لكوليبا إلى الصين منذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وحاولت كييف مرارا أن تجذب بكين إلى صفها رغم الشراكة "غير المحدودة" التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ورغم ذلك ترغب كييف في أن تضطلع بكين بدور دبلوماسي أكبر في إنهاء الحرب.

وتهدف زيارة كوليبا إلى إيجاد نقاط توافق وسط مقترحات السلام المتنافسة. وتتطلع كييف إلى عقد قمة دولية أخرى بشأن الحرب بعد تجمع في سويسرا في يونيو الماضي.

وقدمت الصين خطة سلام مؤلفة من 12 نقطة العام الماضي. ولا تتطلب الخطة انسحابا كاملا للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، في اختلاف كبير عن مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وتسيطر روسيا على نحو خمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وتأتي زيارة كوليبا بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي.