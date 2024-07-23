16 شهيدا وجريحا في إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة

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استُشهد ستة فلسطينيين، وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا عند مدخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الستة وإصابة 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى العودة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.