أحمد سلامة عن سبب عدم عودة عبلة كامل إلى التمثيل: بخمن إنه الكسوف

أكد الفنان أحمد سلامة، أن الفنانة عبلة كامل من الشخصيات النادرة التي لا تتكرر كثيرا، فهي على قدر عبقريتها وقوتها كممثلة على قدر بساطتها، مشيرا إلى أنه ليس على اتصال مباشر بها، ولكنه بصفته عضو بمجلس نقابة المهن التمثيلية دائمًا يطمئنون عليها، والجميع طلب منها عودتها للتمثيل مرة أخرى، معلقًا: "بخمن إن كسوفها هو سبب عدم عودتها إلى التمثيل".

وأضاف "سلامة"، خلال لقائه في برنامج "حواديت الناس"، المذاع عبر قناة الشمس، تقديم الإعلامية يمني بدراوي، أن الفنانة عبلة كامل تنتمي لمدرسة السهل الممتنع، وعودتها مكسب كبير للفن المصري، ومنذ أن تعامل معها في مسلسل "ليالي الحلمية"، وهو يعتبرها من عمالقة الفن الذين سبق وتعامل معهم في بداية مشواره الفني.

وأشار إلى أنه بدأ مشواره مع عالم التمثيل في "قصر الشوق"، وكان وقتها طفلًا صغيرًا لا يتجاوز عمره 7 سنوات، وبعدها التحق بفرقة أطفال التلفزيون، وكان أول ظهور حقيقي له خلال فترة الإعدادية، حيث كان وقتها ستديو 5 هو مسرح الشهرة.

وأوضح أنه ينتمي لجيل تعلم ممن سبقوه من عمالقة الفن، فقد شارك في 3 أفلام مع يوسف شاهين، وتعامل مع الفنان محمود المليجي، وتعلم منه الهدوء، مؤكدا أنه دائما ينصح الممثلين الشباب بأنهم لو أرادوا من الفن المال والشهرة فقط عليهم بترك هذه المهنة، لكن حال دخولهم مجال الفن بسبب حبهم للتمثيل فمن المؤكد أنهم سوف ينجحون.

وعن صداقته بالفنان محسن محيي الدين، قال إنه صديق عمره وشقيقه الذي لم تلده أمه، أما الفنان الراحل عبد الله محمود، فقال عنه، أن علاقته به كانت وطيدة للغاية، وبعد رحيله فقد توازنه وشعر بصدمة كبيرة أكثر من صدمته بعد وفاة والده ووالدته، وتغيرت نظرته للحياة، مشيرًا إلى أن رحيل الفنان ممدوح عبد العليم أصاب الوسط الفني كله بصدمة عنيفة.

وأشار إلى أن العمل النقابي يحتاج لمجهود كبير ووقت مضاعف، حتى إنه قدم مسلسلًا واحدًا خلال 3 سنوات.

وعن ابنته الفنانة سارة سلامة قال: "لو ركزت في التمثيل سوف تكون من أهم الممثلات"، مشيرا إلى أنها تأخذ الأمور ببساطة عكس ما يعتقده البعض، وأنه لم يندم مطلقا على دخولها الفن، وأثناء الهجوم عليها بسبب الهوت شورت لم يكن هذا حسب رغبتها.

وتابع: "سارة واخدة مني كل طباعي، ونصيحتي ليها دائما تختار الدور الصح، أنا عندي 7 بنات وولدين، وكلهم حبابيي أوي، البنات حبيبة أبوهم، أما الولاد كأنهم تلاجة معدية في البيت، منار وزينب وسارة بيمثلوا، وكريم كنت حظلمه لو كان مثل لأنه مبرمج كمبيوتر وأنا في التمثيل مبجاملش".