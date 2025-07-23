ألمانيا: ميرتس يلمح إلى قرب التوصل لتسوية في النزاع الجمركي مع أمريكا

ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن حدوث تسوية في النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تكون وشيكة.

وقبل لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال زعيم الاتحاد المسيحي الألماني في برلين مساء اليوم الأربعاء إنهما سيناقشان عدة قضايا من بينها "السياسة التجارية الحالية"، وأردف:" والتي نسمع أن من المحتمل أن تصدر قرارات بشأنها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع اليابان بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يُعد أقل بكثير مما كان مخططًا له في البداية.

كما تجري الولايات المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة تجارية تهدف إلى تجنب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30%، من المقرر أن يتم البدء في تطبيقها في الأول من أغسطس المقبل.