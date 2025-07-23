مروحية تابعة للبحرية الإيرانية تحذر مدمّرة أمريكية في بحر عُمان

وجهت مروحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، تحذيرا لمدمرة أمريكية ومنعها من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه "في صباح يوم الأربعاء (23 يوليو 2025)، قرابة الساعة العاشرة صباحا، حاولت مدمّرة أمريكية تُدعى "دي دي جي فيتزجيرالد" الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت: "على إثر ذلك، أقلعت مروحية تابعة لفريق الطيران البحري في المنطقة الثالثة "نبوت" بالقوة البحرية للجيش في أسرع وقت ممكن، وحلّقت فوق هذه القطعة البحرية الأجنبية، وأصدرت تحذيرا تطالب فيه المدمّرة بالابتعاد".

وقالت: "في المقابل، ردت المدمّرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمّته بحزم، وجدّد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية".

وأشارت الوكالة، إلى أنه ردًا على التهديد المتكرّر من المدمرة الأمريكية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط.

وأصدرت بيانا حاسما، أكدت فيه أن المروحية البحرية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمّرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب.

وأضافت: "بفضل إصرار الطاقم الجوي والدعم من الدفاع الجوي للجيش الإيراني، رضخت المدمّرة الأمريكية المزوّدة بالتجهيزات المتقدّمة، وابتعدت عن المياه الواقعة تحت مراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".