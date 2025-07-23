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وصلت، الأربعاء، إلى قطاع غزة كمية كبيرة من أكياس الطحين، أدخلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

وتعد هذه الشحنة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل إلى القطاع.

وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الثلاثاء، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، باتجاه شمال القطاع.

وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.

الأردن يدخل كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى غزة#عمون #الاردن pic.twitter.com/KgtoZtIbRp — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 23, 2025

وتتفاقم المجاعة في قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود منذ 2 مارس الماضي، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، بمن فيهم أطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت 10 حالات وفاة جديدة؛ بسبب المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 111 حالة وفاة.