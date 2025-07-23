رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووية قيد التنفيذ والحلم قارب على التمام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «المحطة النووية بالضبعة حلم يراود كل المصريين منذ منتصف القرن الماضي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش تفقده لمشروع محطة الضبعة النووية، مساء الأربعاء: «في أدبيات الدولة المصرية وكل مناهج التعليم التي درسناها، كان الحلم أن تدخل مصر العصر النووي من خلال إنشاء محطة للطاقة الكهربائية تعمل بالوقود النووي السلمي».

ونوه أن «هذا المشروع كان على الورق لفترات طويلة، لكن الحلم بدأ عام 2015 بفضل إرادة القيادة السياسية وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توقيع الاتفاق المبدأي ودخول المشروع حيز التنفيذ في آخر عام 2017».

وأشار إلى أن الجانبين المصري والروسي يعملان سويًا منذ هذا الوقت؛ لتنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري، مؤكدًا أن «المشروع قيد التنفيذ والحلم قارب على التمام».

وأوضح أن «المشروع العملاق يتكون من 4 مفاعلات نووية، بإجمالي 4800 ميجاوات طاقة»، قائلًا إنه من المخطط بدء التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بعد النصف الثاني من 2028، ويتبعها المفاعلات الأخرى في 2029.

ولفت إلى أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة مصرية، مضيفًا: «الشكر لكل العاملين في المشروع، ربنا يوفقهم إن شاء الله ويبدأ التشغيل في النصف الثاني من 2028، في إطار خطة مصر لـ2030 وإدخال الطاقة النظيفة جزء من المكون بنسبة 42%».