لوح رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الأربعاء، بشن عدوان جديد على إيران بذريعة عدم تخليها عن البرنامج النووي، بعد تصريح مماثل لوزير الدفاع يسرائيل كاتس.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه بالقدس الغربية، مع قادة لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، وفق بيان للكنيست (البرلمان) وصل الأناضول.

ونقل البيان عن أوحانا، وهو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن "إيران لم تتخل عن برنامجها النووي، وإسرائيل قد تضطر إلى شن هجوم جديد عليها".

والثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إن "هناك احتمالًا لتجدد المواجهة ضد إيران"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ما سماها "الإنجازات والتفوق الجوي الذي تحقق في أعقاب عملية الأسد الصاعد (العدوان على إيران)، مع وضع خطة تنفيذ فعالة لضمان عدم قيام إيران بإعادة بناء مشاريعها النووية والصاروخية".

وفي وقت سابق الأربعاء، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، أن "إسرائيل ألحقت أضرارا بالغة بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتعاون مع الولايات المتحدة دمّرت منشآتها النووية، وأعادت طموحاتها النووية إلى الوراء سنوات".

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات.

وتدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، فيما خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن ضربات واشنطن أخرته فقط لبضعة أشهر.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت تل أبيب بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الألد لها، ومثّل عدوان إسرائيل الأخير على إيران انتقالا من "حرب ظل" دامت لعقود عبر تفجيرات واغتيالات، إلى حرب هجينة مفتوحة غبر مسبوقة بينهما.