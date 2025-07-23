62 وزيرا وعضوا بالكنيست يطالبون بتواجد يهودي دائم في نابلس

وقّع أعضاء في الكابنيت الحربي الإسرائيلي ومعظم أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، على دعوة لإعادة التواجد اليهودي إلى قبر يوسف في نابلس، بعد 25 عامًا من انسحاب الجيش الإسرائيلي مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن 62 وزيرًا وعضوًا في الكنيست وقّعوا على الاتفاقية الخاصة، التي قادها عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، ورئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يقدم ممثلو الجيش الإسرائيلي غدًا خطة لإعادة الوجود اليهودي الدائم في الموقع.