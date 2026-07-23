كييف: 14 جريحا على الأقل نتيجة قنابل روسية بمنطقة سكنية في سلوفيانسك

أصابت قنابل انزلاقية روسية ما لا يقل عن 14 شخصا في مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا، مع تضرر 7 مبانٍ سكنية في الضربة، حسبما أعلن فاديم فيلاشكين، الحاكم العسكري الأوكراني لمنطقة دونيتسك، اليوم الخميس.

وكتب فيلاشكين في منشور على تطبيق تليجرام أن القنبلتين الانزلاقيتين ضربتا منطقة سكنية في المدينة الواقعة على جبهة القتال الأمامية.

يشار إلى أن التجمع الحضري حول سلوفيانسك وكراماتورسك هو آخر حزام دفاعي رئيسي تحتفظ به القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وتطالب روسيا، التي تشن حربا شاملة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، بالانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك كشرط لدخول مفاوضات السلام.