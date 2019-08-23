سولسكاير يدافع عن بوجبا ويطالب بمحاربة العنصرية

حرص النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على دعم لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، قائد الفريق، بعد إهدار ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مؤكدًا على ثقته أن بوجبا سيسجل مجددًا من ركلات جزاء.

وقال سولسكاير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام كريستال بالاس غد السبت لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي: «متأكد من أنكم سترون بول بوجبا مجددًا وهو يسجل ركلات جزاء لمانشستر يونايتد».

وأضاف المدرب النرويجي: «ماركوس راشفورد وبول بوجبا سيواصلان القيام بهذه المهمة، لا يوجد خلاف بينهما حول ذلك».

في سياق ذي صلة انتقد سولسكاير، الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الفرنسي عقب مباراة وولفرهامبتون، حيث يرى أن اللاعبين بحاجة لمزيد من الحماية من شركات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف : «نريد حماية الأفراد، عندما يكون هناك تهديدات بالقتل وعنصرية فهي مزاعم جادة وحوادث خطيرة».

وتابع: «في بعض الأحيان تشعر بالضيق لكن لا يمكن أن نمنع لاعبينا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نحتاج لنشر الكلمة الإيجابية بدلا من ذلك، في مواقع التواصل يمكن للأشخاص التخفي خلف هويات مزيفة، يوجد الكثير من سولسكاير على هذه المواقع لكني أدرك أنهم ليسوا أنا، يجب على السلطات أن تجد حلا تجاه كل من ينشر هذه الكراهية».