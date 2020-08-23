الجراح المكلف بعلاج مريض الوزن الزائد: يعاني سمنة تمثل خطورة كبيرة على حياته

• خضوع المريض لخطة علاجية مطولة للتدريب على التغذية والحركة والعلاج الطبيعي



أكد الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحة السمنة المفرطة كلية طب عين شمس، بدء علاج المريض محمود سمير من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي يعاني من السمنة المفرطة، حيث يبلغ وزنه 257 كليوجراما، بعد تكليفه بإجراء الجراحة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاجه على نفقة الدولة عقب اطلاعه على حالة المواطن الذي كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وفقد عمله نظرا لعدم قدرته على الحركة بسبب الزيادة المرضية في وزنه، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج اليوم.

وأوضح الدكتور جودت، بعد مناظرة المريض محمود سمير اليوم عقب وصوله لمستشفى دار الشفاء، أنه يعاني من مرحلة السمنة الفائقة المرضية، وهي تمثل أعلى درجات السمنة وتسمى السمنة الفائقة الثلاثية، نظرا لأن وزنه بلغ 257 كيلوجراما مع طول 165 سم، ويرتبط بتلك المرحلة عدة أعراض من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وانقطاع النفس مع المجهود، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لبلوغ المريض محمود هذا الوزن هو الإفراط في تناول الأطعمة، حيث كان يعمل في فرن خبز، مؤكدا أن المريض يعاني أيضا من ارتجاع المرئ، والحموضة المستمرة، وتأكل المفاصل وآلام بالظهر.

وأشار إلى أن السمنة الفائقة الثلاثية التي يعاني منها محمود تمثل خطورة كبيرة على حياته ويجب التدخل الجراحي لإنقاذه، حيث سيخضع لإجراء تحويل المعدة المعدل بالمنظار.

وعن خطة العلاج، أوضح أن المرحلة الأولى تنقسم إلى قسمين، إحداها عرض المريض على استشارى التخدير والرعاية المركزة لتحديد خطة التخدير التي تتناسب مع وزنه، والخطوة الأخرى في تلك المرحلة تعتمد على إنقاص وزنه بأساليب غير جراحية عن طريق الأدوية والنظم الغذائية الصارمة، وتبدأ المرحلة الثانية بعد عدة أسابيع وإنقاص بعض الوزن، حيث يتم إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل بالمنظار، مؤكدا أنها أفضل جراحة للسمنة على الإطلاق، وتتميز إدخال تعديلات كثيرة عليها لضمان انخفاض في الوزن ملحوظ، مع عدم العودة لزيادة الوزن مرة أخرى، مما يجعلها تحقق أفضل نتائج خسارة الوزن على المدى القريب والبعيد مقارنة بكل أنواع الجراحات الأخرى للسمنة.

والمرحلة الثالثة هي إدخال المريض الرعاية المركزة عدة أيام عقد الانتهاء من الجراحة، أما المرحلة الرابعة تعتمد على تعليم المريض التغذية السليمة والعلاج الطبيعى، والتدريب على الحركة ويستغرق ذلك عدة أسابيع سوف يقضيها بالكامل بالمستشفى دون مغادرتها.

وتوقع الجراح خالد جودت أن يفقد المريض 20 كيلوجراما في أول 30 يوما عقب إجراء جراحة تحويل المعدة المعدلة، فيما توقع انخفاض وزنه 60 كيلوجراما خلال 6 شهور.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر علاج المواطن محمود سمير من المحلة على نفقة الدولة فور علمه بحالته التي أفقدته عمله، فيما أعرب المواطن محمود عن سعادته، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى أعاد له الأمل مرة أخرى لحياته بشكل طبيعي بعد أن فقد القدرة على الحركة، وكل السبل لإيجاد وسيلة طبيعية للعمل، لينفق من دخلها على أسرته المكونة من 5 أفراد.