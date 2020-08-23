عميد التربية الرياضية بكفر الشيخ: طلبت من الطالب أحمد الحضور للفحص لكنه تخلف

قال الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية تربية رياضية جامعة كفر الشيخ، إنه طلب من الطالب أحمد عمر الحضور اليوم لفحصه بنفسه، لكنه تخلف عن الحضور.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن اليوم كان الأخير في التقدم لاختبارات القبول بالكلية، قائلًا: «طلبت منه الحضور الساعة التاسعة صباحًا».

وأوضح أن الالتحاق بالكلية يخضع لمعايير معينة من قبل المجلس الأعلى للجامعات كالطول والوزن والقوام، مضيفًا أن الكلية تشكل لجانا لتطبيق هذه المعايير.

وكان الطالب أحمد عمر نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي واقعة يروي فيها تنمر أحد أعضاء هيئة التدريس عليه خلال تقديمه في اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، ورفضه بسبب وجود عيب خلقي.

وقال الدكتور «عكاشة» إن أحمد وصل في الاختبارات إلى اللجنة الثالثة، وهي لجنة القوام، مؤكدًا أن أحمد لديه مشكلة في الفكين تؤثر على الأنف وعملية التنفس.

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