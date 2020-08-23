اعتقال 30 شخصا خلال تظاهرة مناهضة لنتنياهو شارك فيها الآلاف

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على 30 شخصا بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن أكثر من عشرة آلاف شخص تظاهروا قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، بينما نُظمت مظاهرة أخرى أصغر وأهدأ بمحاذاة مسكنه الخاص في كيساريا، بالإضافة إلى عدة مظاهرات متفرقة في مناطق أخرى.

وأضافت الهيئة أن متظاهرين من معارضي نتنياهو اشتبكوا مع قوات الشرطة في القدس الليلة الماضية. وأعلنت الشرطة أن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجروح، أحدهم من جراء حجارة ألقيت عليه. وجرى اعتقال 30 متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة والإخلال بالنظام العام، فيما اتهم متظاهرون الشرطة بممارسة العنف ضدهم.

ويشارك الآلاف منذ أسابيع في مظاهرات مناهضة لنتنياهو احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة كورونا وللاحتجاج على استمراره في منصبه رغم استمرار محاكمته في اتهامات بالفساد تشمل الاحتيال وخيانة الثقة وتلقي رشى.

وكانت إسرائيل سارعت إلى فرض تدابير مشددة في شهر آذار/مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها عادت وسارعت برفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية أيار/مايو.