استطلاع للرأي أمريكي: تراجع نسبة تأييد بايدن بسبب انتشار فيروس كورونا وأفغانستان

أظهر استطلاع للرأي أن معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، استمر في الانخفاض وسط تصاعد في جميع أنحاء البلاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضجة الأخيرة التي أعقبت تعامل إدارته مع الانسحاب العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الذي أجري بين 14 و17 أغسطس الجاري، أن 49% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على أداء بايدن الوظيفي حيث يواصل الرئيس توجيه انتقادات من المشرعين بشأن الانسحاب، بينما أعرب 49% عدم رضاهم، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتمثل النتائج المرة الأولى التي يحصل فيها بايدن على نسبة موافقة على الأداء الوظيفي تقل عن 50% في استطلاعات الرأي منذ أن أصبح رئيسًا.

وهذا التصنيف يمثل انخفاضًا طفيفًا عن استطلاع مماثل أجرته الشبكة في أبريل، عندما قال 53% إنهم يوافقون على أدائه الوظيفي. في الاستطلاع السابق، كان تصنيف عدم الرضا عن أداء بايدن أقل بكثير، حيث قال 39% فقط إنهم غير راضون عن هذا الأداء الوظيفي.

ومع ذلك، حتى مع انخفاض التصنيفات، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن تصنيف بايدن لا يزال أعلى من أي تصنيفات حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي السابقة.