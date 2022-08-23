تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الياباني خلال آب/أغسطس الحالي، مع تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51 نقطة، مقابل 1ر52 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي بحسب المسح الشهري لمصرف جيبون بنك الياباني.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه سجل قطاع التصنيع انكماشا في مستويات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، حيث كان الانكماش خلال الشهر الحالي الأسرع منذ 11 شهرا. كما تراجعت الطلبيات الجديدة بأعلى وتيرة لها منذ أيلول/سبتمبر 2020. وتباطأت وتيرة التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي في ظل عودة قوائم الطلبيات المتراكمة إلى التراجع مجددا.

كما أظهر المسح انكماش نشاط قطاع الخدمات مع تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 2ر49 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 3ر50 نقطة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 9ر48 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 6ر50 نقطة خلال الشهر الماضي.