النمسا تسجل 16 ألفا و120 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

سجلت النمسا 16 ألفا و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و915 ألفا و74، والوفيات إلى 20 ألفا و573.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و996 ألفا و991 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.