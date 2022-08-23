 زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية دون أضرار - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية دون أضرار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 7:01 م

ضرب زلزال بقوة 6 ريختر جزيرة "سومطرة" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء؛ ما تسبب في حدوث ذعر للسكان، ولكن دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية خطيرة أو ضحايا.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الزلزال كان مركزه 117 كيلومترا من مدينة "باجار عالم" في جنوب جزيرة سومطرة، وكان على عمق 59 كيلومترا.

فيما قدرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، قوة الزلزال بـ 6.5 درجات، مضيفة أنه كان عميقا لدرجة لا تكفي لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

يشار إلى أن إندونيسيا تقع على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي، وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.


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