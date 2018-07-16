قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى 3 نوفمبر القادم في تسليم دفعة جديدة (432 وحدة) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المهندس أحمد علي، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد القادم ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء القادم ووحدات العمارة رقم 122، يوم 4 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 123، يوم 6 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 124 يوم 11 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 125 يوم 13 من نفس الشهر.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم 18 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 109 يوم 20 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 108 يوم 25 سبتمبر ثم باقى الوحدات تباعا.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى تخصيص الأيام من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.