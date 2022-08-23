واشنطن: روسيا تخطط لضربات تستهدف البنية التحتية بأوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا تجهز لضربات على البنية التحتية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، تأكيده أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا قريباً".

وأضاف المسؤول: "وبالنظر إلى سجل روسيا في أوكرانيا، نشعر بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي تشكله الضربات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

في غضون ذلك، حظرت العاصمة الأوكرانية كييف الاحتفالات العامة‭‭ ‬‬التي كانت مقررة هذا الأسبوع لإحياء ذكرى الاستقلال عن الحكم السوفيتي، وأرجعت ذلك إلى تزايد الخطر من وقوع هجوم روسي.

وبالقرب من خطوط المواجهة في جنوب البلاد، قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات جنوبية، باتجاه شمال وغرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا "زابوروجيا"، والتي استولت عليها القوات الروسية بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في مارس الماضي.

وأثارت ضربات المدفعية والصواريخ قرب مجمع زابوروجيا للطاقة النووية، الذي يقع على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو الخاضعة للسيطرة الروسية، مخاوف بشأن وقوع كارثة نووية، ودفعت لإطلاق دعوات لنزع سلاح المنطقة المحيطة بالمجمع.