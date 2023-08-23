روسيا تعتزم عقد قمة بريكس المقبلة في مدينة قازان في أكتوبر 2024

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام قمة بريكس في جوهانسبرج، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ،إن مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قد تعقد قمتها المقبلة في قازان في أكتوبر 2024، بيد أنه لم يتم تنسيق المواعيد الدقيقة عبر القنوات الدبلوماسية بعد.



وأعلن الرئيس الروسي أن "روسيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس في العام المقبل"، مضيفا أن الشعار سيكون "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال بوتين إن هناك خططا لأكثر من اثنتي عشرة مدينة روسية لاستضافة نحو 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.



وأضاف بوتين "نعتزم عقد قمة بريكس المقبلة في أكتوبر 2024 في مدينة قازان. وسنتفق على التوقيت الدقيق مع نظرائنا عبر القنوات الدبلوماسية".