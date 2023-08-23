 ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي - بوابة الشروق
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ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

علي بدرخان
علي بدرخان

نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 7:01 م

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان، أثناء فعاليات الدورة الـ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

يذكر أن المخرج على بدرخان ولد بالقاهره سنة 1946، وتخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

وأخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) فى سنة 1973، وأخرج بعدها عدد من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقه ومتولى، الجوع، الراعي والستات".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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