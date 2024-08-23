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مؤتمر صحفي الأحد المقبل لتوقيع عقود بث الدوري المصري في أوروبا وأمريكا

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 9:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 9:08 ص

تعقد الشركة المتحدة، المالكة لحقوق بث الدوري المصري الممتاز، مؤتمرًا للإعلان عن توقيع عقد بث الدوري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و أستراليا و كندا وإفريقيا.

ويقام المؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، و شركة «PRO Company» الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.

وبمقتضى الاتفاق سيتم بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويتضمن ذلك عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.


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