مؤتمر صحفي الأحد المقبل لتوقيع عقود بث الدوري المصري في أوروبا وأمريكا

تعقد الشركة المتحدة، المالكة لحقوق بث الدوري المصري الممتاز، مؤتمرًا للإعلان عن توقيع عقد بث الدوري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و أستراليا و كندا وإفريقيا.

ويقام المؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، و شركة «PRO Company» الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.

وبمقتضى الاتفاق سيتم بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويتضمن ذلك عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.