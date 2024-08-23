ليبرمان: الحكومة غير قادرة على مجابهة تحديات الشمال

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، قوله إن "التحديات في الشمال تفوق قدرة الحكومة الحالية التي لا تستحق الاستمرار".

وأشار ليبرمان، إلى أن إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على الشمال دليل على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع حزب الله.

كان حزب الله اللبناني قد أعلن، اليوم الجمعة، قصف تجهيزات تجسسية في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون ما أدى إلى تدميرها، مشيرا إلى قصف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى وحرائق نتيجة دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعتراض بعضها دون إصابات.