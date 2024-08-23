محافظ بورسعيد يتفقد المناطق بأحياء العرب والمناخ والزهور والضواحي والشرق والجنوب

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، عددًا من المناطق في أحياء "العرب، والمناخ، والزهور، والضواحي، والشرق، والجنوب"، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد رافقه خلال الجولة رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية وجهاز التعمير والإدارة الاستراتيجية والمشروعات.

وأكد المحافظ خلال جولته على رؤساء الأحياء بضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات والمخالفات داخل أحياء العرب، والضواحي، والزهور، والمناخ، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان السيولة في حركة المواطنين والسيارات.

كما شدد المحافظ على منع التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمساحات المخصصة، لتحقيق أعلى درجة من الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة بورسعيد بما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة.

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة، ومتابعة الأعمال الجارية في هذا الملف نظرًا لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وخلال جولته، التقى اللواء محب حبشي بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا تقديم كامل الدعم لتطوير الطرق وتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية والانضباط في الشوارع بأحياء بورسعيد وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.