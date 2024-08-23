وزير الرياضة: إنجاز مرام محمد ثمرة جهود متواصلة لمشروع البطل الأولمبي

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مرام محمد لاعبة منتخب مصر في المصارعة النسائية، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية بوزن 65 كجم، ببطولة العالم تحت 17 سنة والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان.

وأشاد وزير الرياضة بإنجاز مرام محمد بعد تحقيقها الميدالية البرونزية، بعد الفوز على نظيرتها بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة “10-ما يعكس مدى نجاح المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الأسكندرية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، ويشجعنا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة المصرية.

وأشار أشرف صبحي إلى أن هذا الإنجاز الرائع هو ثمرة جهود متواصلة وتدريب مكثف، وهو دليل على أن الرياضة المصرية تزخر بالمواهب الشابة التي تستحق كل الدعم والتشجيع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب والمواهب، ويدعونا إلى مواصلة دعم مثل هذه المشروعات القومية التي تساهم في بناء مستقبل رياضي واعد لمصر.

وأشار "صبحي" إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 11لعبة يستهدفها المشروع.

الجدير بالذكر، قد فازت مرام محمد في الدور ثمن النهائي على بطلة تونس بالتثبيت، كما حققت الفوز على بطلة تركيا في ربع النهائي، وخسرت في نصف النهائي من بطولة الهند لتنافس على البرونزية.

وتضم قائمة المنتخب المصري 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وهم: مرام محمد وزن 65 ك، منار سعيد المصري وزن 53 ك، رحمة مجدي وزن 69 ك، يحيى حسن عبد الستار وزن 71 ك في المصارعة الحرة، وزياد حجاج وزن 51 ك في المصارعة الحرة.