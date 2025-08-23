محافظ مطروح يبحث مع وزير الإسكان استقرار مياه الشرب وتطوير مشروعات البنية التحتية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات والمطالب الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أهمية استقرار ضخ مياه الشرب من خلال الإسراع في توسعة الطاقة الإنتاجية بعدد من محطات التحلية، خاصة محطة الرميلة (4) التي ارتفعت قدرتها الإنتاجية إلى 130 ألف م³ يوميًا لضمان استقرار المياه بمدينة مرسى مطروح.



كما أشار إلى جهود إصلاح الكسر بماسورة مأخذ المحطة، والذي تسبب خلال الأيام الماضية في تراجع ضخ المياه، مؤكدًا أن أعمال الإصلاح انتهت مع عودة الضخ بشكل طبيعي.

وناقش اللقاء أيضًا حل مشكلات مياه الشرب بعدد من المناطق مثل سيوة وأبو بكر الصديق، وزيادة سيارات نقل المياه إلى الأطراف والمناطق المرتفعة لمنع الاستغلال أو البيع في السوق السوداء.

كما تطرق الاجتماع إلى ملفات الصرف الصحي، ومنها توصيل الخدمة لمشروع مجمع المواقف الجديد بالكيلو 12، ولمشروعات الإسكان الاجتماعي خلف الجامعة وعلى مساحة 60 فدان، فضلًا عن الانتهاء من الوصلات المنزلية بسيوة والضبعة.

وفي السياق نفسه، بحث المحافظ والوزير تخصيص 20 فدانًا لإنشاء مجزر جديد بمدينة مرسى مطروح بعيدًا عن الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة، بجانب مناقشة رفع كفاءة الطريق بمدخل المدينة لمسافة 8 كم، وهو ما يتطلب تدبير نحو مليار جنيه لإزالة التعارضات الخاصة بشركة المياه والصرف الصحي.

وأكد وزير الإسكان خلال اللقاء على حرص الدولة على الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتوسع في منافذ خدمة العملاء، والمتابعة المستمرة لجودة المياه والإعلان الدوري عن نتائج التحاليل، بما يضمن وصول مياه نقية وآمنة إلى جميع أهالي المحافظة.