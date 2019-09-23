الأمم المتحدة: الفترة من 2015 إلى 2019 هي الأشد حرارة على الإطلاق

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن الفترة من 2015 إلى 2019 هي الفترة الأشد حرارة على مدى خمس سنوات متتالية، منذ أن بدأ رصد تسجيل درجات الحرارة قبل حوالي 150 عامًا.

وأظهرت الحسابات الأولية الصادرة اليوم الأحد أن متوسط درجة الحرارة في هذه الفترة كان أكبر بـ 1ر1 درجة مئوية من متوسط درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية.

وقال تقرير المنظمة العالمية إنه مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على الفترة 2015-2019، فإن متوسط درجات الحرارة كان أعلى بـ 2ر0 درجة.

وتم نشر البيانات قبل يوم من بدء قمة المناخ في نيويورك، التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه من أجل تحقيق هدف الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، يجب مضاعفة الجهود المبذولة لخفض معدل الغازات الدفيئة ثلاث مرات.

وأوضح تقرير المنظمة أن علامات تغير المناخ وآثاره، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الجليد والطقس القاسي، زادت خلال الفترة 2015-2019.