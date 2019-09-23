سول وواشنطن تبدآن مفاوضات غدا حول تقاسم تكاليف الدفاع

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة غدا مفاوضات لاتفاقية التدابير الخاصة الحادية عشرة، وهي اتفاقية لتقاسم تكاليف الدفاع في العاصمة سول.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الاثنين، إن البلدين يعقدان الجولة الأولى من المفاوضات حول تقاسم تكلفة مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

ويرأس جانج وون-سام - الذي كان ممثلا في المفاوضات للاتفاقية العاشرة - الوفد الكوري الجنوبي، بينما سيقود جيمس ديارت من وزارة الخارجية الوفد الأمريكي.

ومن المقرر أن يصبح جانج قنصلا عاما في نيويورك بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل، وعليه يبدو أنه سيتم تغيير الممثل الكوري الجنوبي قريبا.

ومن المعروف أن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس تعيين جونج أون-بو، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة المالية، غير أنها لم تعينه بعد.

وتحملت سول تكاليف جزئية بموجب اتفاقية التدابير الخاصة للمدنيين الكوريين المعينين من قبل القوات الأمريكية، وبناء المنشآت العسكرية للحفاظ على استعداد الحلفاء وأشكال الدعم الأخرى.

وبموجب الاتفاقية العاشرة لهذا العام، وافقت سول على دفع 873 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق.