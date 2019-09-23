ارتفع متوسط الراتب السنوي لأصحاب الأجور في كوريا الجنوبية بنسبة 6ر4 بالمئة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث اليوم الأحد، مع تضييق الفجوة في الدخل بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة أيضًا خلال هذه الفترة.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد إن متوسط الأجر السنوي لأصحاب الأجور في كوريا الجنوبية بلغ 3ر36 مليون وون(30543 دولارا) في العام الماضي، بزيادة 59ر1 مليون وون عن عام 2017، وفقًا للتقرير الصادر عن معهد كوريا للأبحاث الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن متوسط الراتب بين شريحة الـ 10 بالمئة العليا وصل إلى 5ر69 مليون وون.

ووصل عدد الموظفين الذين يحصلون على أكثر من 100 مليون وون إلى 460 ألف، وهو ما يمثل حوالي 3 بالمئة من جميع العمال بأجر.

وأظهر التقرير أن الفجوة في الدخل بين العاملين في مجموعات الشركات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضاقت أيضا.

وحصل العمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة على 7ر37 مليون وون في عام 2018، وهو ما يمثل نسبة 1ر58 من 8ر64 مليون وون التي حصل عليها الموظفون في مجموعات الشركات العملاقة. وسجل الرقم ارتفاعًا طفيفًا من 7ر55 بالمئة عن عام 2017.