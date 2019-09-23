 جوتيريش يعلن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية - بوابة الشروق
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جوتيريش يعلن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية


نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:32 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 4:32 م

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.
وأضاف جوتيريش: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، وتابع أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت دمشق قد أعلنت في يوليو الماضي، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل اللجنة الدستورية، مشددة على أن العملية الدستورية هي "شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".
وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية، ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ نحو 8 أعوام.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

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