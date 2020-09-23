صحة كردستان: إجمالي عدد إصابات كورونا بلغت 42368 إصابة

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 42368 إصابة.

وقالت الوزارة - في بيان، نشرتة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء- إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان بلغت 15849 في أربيل، 14942 في السليمانية، 10124 في دهوك، 1453 في حلبجة.

وأضافت أن "عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 27324 حالة، 12459 في اربيل، 9670 في السليمانية، 3836 في دهوك، 1359 في حلبجة، وبلغ عدد حالات الوفاة 1553 حالة، 533 اربيل، 801 في السليمانية، 190 في دهوك، و29 في حلبجة".

وتابعت: "الحالات الباقية التي يبلغ عددها 13491 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2857 في اربيل، 4471 في السليمانية، 6098 في دهوك، 65 في حلبجة".