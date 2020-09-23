أسكتلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

سجلت أسكتلندا اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بواقع 486 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت رئيس الوزراء نيكولا ستورجن، أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، مضيفة أن الأرقام الجديدة تعد مثيرة للقلق إلا أنها توضح لم اتخذت حكومتها قرارات صارمة بالأمس بهدف السطيرة على تفشي الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.



ووفق الإجراءات الجديدة، فسيحظر على المواطنين بدءا من يوم الجمعة المقبل زيارة بعضهم البعض داخل المنازل.



يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد بلغت 25495 حالة، فيما توفي 2508 شخصا جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الأزمة.