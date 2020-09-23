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أنباء عن هبوط طائرة بنس اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
رويترز
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 6:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 6:57 ص

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اضطرت للعودة إلى مطار إقلاعها بعد اكتشاف مشكلة فنية في محرك الطائرة.

وحسب التقرير، فإن الطائرة عادت إلى مطار مانشستر بولاية نيوهامبشير، يوم الثلاثاء.

وأفادت قناة WMUR التلفزيونية المحلية نقلا عن مصادرها، بأن العطل الفني في المحرك قد يكون ناجما عن اصطدام طير فيه.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب التعليق على التقارير الواردة.

وكان بنس في طريقه إلى مدينة بوسطن بعد عقده تجمعا انتخابيا في إطار حملة ترامب بولاية نيوهامبشير.

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