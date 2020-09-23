أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، أنه يرحب تدريب الفريق حتى انتهاء منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن خسارة الأبيض أمام أسوان كان بفعل فاعل.

وقال يحيى، في تصريحات تلفزيونية: "لو طُلب مني أن أستمر حتى البطولة الإفريقية لحين قدوم المدرب الجديد فلن يوجد لدي أي مشكلة، فأنا أول من بدأ البطولة مع الفريق، وأمتلك الخبرات الإفريقية والحكمة للعمل مع اللاعبين".

وأضاف: "الأمر في يد مجلس إدارة الزمالك وتحت أمرهم في أي شىء، والنادي له فضل علي، ولو طلبوا مني التواجد فن أرفض".

وتابع: "الخبثاء يهاجموني لأنني أحب الزمالك وأخلص له، وراضي بأي منصب داخل النادي وأسعد به لأنه بيتي".

وواصل: "الزمالك بإدارته وجماهيره ولاعبيه قادرين على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، سواء كنت متواجدًا أم لا".

وأردف: "حامل الراية في مباراة أسوان كان يقول للحكم معروف خلال المباراة في السماعة اللاعب رقم 5 في أسوان إنذار ثان وطرد، كررها 5 مرات ولكن لم يستجب له محمد معروف".

واختتم: "لم أقبل قيادة الزمالك كـ(سبوبة) لأني لا أجد عملًا، بجانب الغيابات والإصابات وانتقاد الناس للتشكيل الذي كان اضطراريًا، لكننا خسرنا بفعل فاعل".