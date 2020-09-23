الأهلي بطل الدوري يكتسح نادي مصر بثلاثية نظيفة

اكتسح الأهلي بطل الدوري مضيفه نادي مصر بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الأسبوع الـ 29 لبطولة الدوري.

وسجل للاهلي عمرو السولية من ركلة جزاء فى الدقيقة 6، ومحمود كهربا فى الدقيقة 56 ، وجونيور أجايي فى الدقيقة 73.

وواصل محمد الشناوي تألقه وتصدى لركلة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري رسميا منذ جولتين رسميا ، ويلعب فى بقية مبارياته على زيادة عدد نقاطه فى الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 76 نقطة فى الصدارة ، فى حين تجمد رصيد نادي مصر 20 نقطة فى المركز الـ 17 قبل الأخير.

ولعب الأهلي بتغييرات عديدة فى التشكيلة الأساسية ، كما شهدت المباراة عودة حسن الشحات للمشاركة بعد غياب للإصابة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن.

وأهدر كهربا أولى فرص الأهلي في الدقيقة الرابعة، بعدما تسلم الكرة من عمرو السولية أمام المرمى، ولكنها انتهت دون خطورة على مرمى المنافس.

وحصل وليد سليمان على ركلة جزاء تصدى لتسديدها عمرو السولية، الذي نجح في تسجيلها في الدقيقة السابعة، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في شباك نادي مصر.

وفي الدقيقة 17 ينقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة من مصطفى سلطان، لاعب نادي مصر، الذي سدد كرة من الجبهة اليسرى حولها الشناوي إلى ضربة ركنية.

ويسدد وليد سليمان، لاعب الأهلي، ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 26 من على حدود منطقة الجزاء، تصل سهلة إلى عصام ثروت حارس نادي مصر.

وفي الدقيقة ٢٩ يهدر مروان محسن، مهاجم الأهلي، فرصة مؤكدة للتسجيل بعد أن انفرد بمرمى نادي مصر لكنه سدد الكرة في جسد الحارس عصام ثروت، لتخرج الكرة إلى ضربة ركنية.

ويسقط رامي ربيعة مدافع الأهلي للإصابة في الأمتار الأخيرة من الشوط الأول، التي مرت دون خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.